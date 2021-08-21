В Киеве автохам наехал на ведущую Наталью Влащенко у "копа" на глазах

В Киеве водитель за рулем легковушки "Акура" наехал на известную ведущую и журналистку Наталью Влащенко, переехав ей ногу. Инцидент произошел на углу улиц Короленковской и Жилянской в Голосеевском районе столицы. После этого мужчина в авто просто скрылся.

О происшествии рассказала сама телеведущая в Facebook .

Влащенко отметила, что после наезда инспектор патрульной службы, который регулировал движение, не стал задерживать водителя.

Произошло это вчера перед эфиром, на который торопилась ведущая.

Позже она с возмущением обратилась к главе МВД Денису Монастырскому с просьбой отреагировать на происшествие.

"А это норм - такое поведение на дорогах? Считайте это заявлением, хотелось бы знать - чья машина. Черный след на джинсах - от колеса. Потоки стояли или двигались очень медленно. Водитель не мог не видеть меня и инспектора", - написала Влащенко.

Водитель легковушки наехал Наталье Влащенко на ногу в Киеве (фото: https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko)

Вскоре выяснилось, что правоохранители уже нашли водителя-нарушителя - им оказался 33-летний житель столицы, передали в пресс-службе полиции Киева.

На розыск им потребовалось несколько часов.

По факту происшествия было начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительных работ на срок до 2 лет, ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.