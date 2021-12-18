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У Києві водій вирішив "скоротити шлях" та поплатився: обурливе відео

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Київ, Субота 18 грудня 2021 15:15
У Києві водій вирішив "скоротити шлях" та поплатився: обурливе відео У Києві атохам об'їжджав затор газоном (facebook.com.patrolpolice.gov)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві поліція покарала водія, який вирішив "скоротити шлях" і проїхав через газон на Дарницькій площі. Зазначається, що нахабний водій потрапив на камери обурених автомобілістів.

Про це розповів заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, водій легкового автомобіля не тільки порушив правила дорожнього руху, а й норми благоустрою, проїхавши на авто через газон.

За словами Олексія Білошицького, правоохоронці встановили особу порушника та притягнули його до адміністративної відповідальності одразу за двома статтями - "Порушення правил дорожнього руху" та "Порушення правил благоустрою".

Зазначається, що свою провину водій автомобіля визнав.

"Приклад повчальний. Викликаюча поведінка та зневага до правил та інших людей - це шлях у нікуди. Тільки у взаємоповазі та правопорядку ми можемо розвиватися та робити зміни на краще", - сказав заступник.

До того ж на записі видно, що автовласник після проїзду по газону збирався рухатися у напрямку Харківського шосе. Однак, після порушення чоловік опинився перед потоком машин, для яких загорілося зелене світло. Через це порушнику довелося чекати, доки він фізично зможе перетнути перехрестя.

Раніше ми повідомляли, що у Києві автохам наїхав на ведучу Наталію Влащенко у "копа" на очах.

Також ми писали, що автохам під Києвом погрожував чоловікові пістолетом на очах у дружини і дитини.

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