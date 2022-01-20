В Киеве водитель впечатлил других автомобилистов странным поступком на парковке: возмутительное видео

В Киеве водитель легковушки неправильно припарковал свой автомобиль, и тем самым заблокировал выезд с парковки.
Видео опубликовали в Тelegram-канале "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел на Отрадном, 95Г.
На видео видно, как другие водители пытаются выехать с парковки, но у них это не получается. Поэтому они вынуждены выезжать другой стороной.
"На Отрадном, 95г водитель KIA несколько часов держал всех остальных водителей за дураков, запарковав проезд на паркинг офисного здания. Будто и невооруженным глазом видно, что здесь проезд, но, как видим - оказалось, что видно далеко не всем", - говорится под видео.
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное и пишут, что водителя нужно оштрафовать:
Ранее мы сообщали, что в Киеве "герой парковки" заблокировал движение трамваев.
Также мы писали, что в столице "герой парковки" заблокировал проезд мусоровоза.