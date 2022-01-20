У Києві водій вразив інших автомобілістів дивним вчинком на парковці: обурливе відео

У Києві водій легковика неправильно припаркував свій автомобіль, та тим самим заблокував виїзд з парковки.
Відео опублікували у Тelegram-каналі "Київ оперативний".
Так, інцидент стався на Відрадному, 95Г.
На відео видно, як інші водії намагаються виїхати з парковки, але в них це не виходить. Тому вони вимушені виїжджати іншою стороною.
"На Відрадному, 95Г водій KIA декілька годин тримав всіх інших водіїв за дурнів, запаркувавши проїзд на паркінг офісної будівлі. Ніби й неозброєним оком видно, що тут проїзд, але, як бачимо - виявилося, що видно далеко не всім", - йдеться під відео.
У коментарях користувачі відреагували на побачене та пишуть, що водія потрібно оштрафувати:
Раніше ми повідомляли, що у Києві "герой паркування" заблокував рух трамваїв.
Також ми писали, що у столиці "герой паркування" заблокував проїзд сміттєвозу.