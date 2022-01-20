В Киеве водитель впечатлил других автомобилистов странным поступком на парковке: возмутительное видео
В Киеве водитель легковушки неправильно припарковал свой автомобиль, и тем самым заблокировал выезд с парковки.
Видео опубликовали в Тelegram-канале "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел на Отрадном, 95Г.
На видео видно, как другие водители пытаются выехать с парковки, но у них это не получается. Поэтому они вынуждены выезжать другой стороной.
"На Отрадном, 95г водитель KIA несколько часов держал всех остальных водителей за дураков, запарковав проезд на паркинг офисного здания. Будто и невооруженным глазом видно, что здесь проезд, но, как видим - оказалось, что видно далеко не всем", - говорится под видео.
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное и пишут, что водителя нужно оштрафовать:
- Нужно было полицию вызвать;
- Его наказали?;
- Ну там можно было проехать, лишь бы желание было;
- Таких по городу много;
- В каждом дворе такие "герои" есть. ;
- Порезать шины и научиться парковаться.
Ранее мы сообщали, что в Киеве "герой парковки" заблокировал движение трамваев.
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