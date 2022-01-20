ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве водитель впечатлил других автомобилистов странным поступком на парковке: возмутительное видео

Новина українською →
Киев, Четверг 20 января 2022 16:35
В Киеве водитель впечатлил других автомобилистов странным поступком на парковке: возмутительное видео В Киеве "герой парковки" перекрыл движение автомобилям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве водитель легковушки неправильно припарковал свой автомобиль, и тем самым заблокировал выезд с парковки.

Видео опубликовали в Тelegram-канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел на Отрадном, 95Г.

На видео видно, как другие водители пытаются выехать с парковки, но у них это не получается. Поэтому они вынуждены выезжать другой стороной.

"На Отрадном, 95г водитель KIA несколько часов держал всех остальных водителей за дураков, запарковав проезд на паркинг офисного здания. Будто и невооруженным глазом видно, что здесь проезд, но, как видим - оказалось, что видно далеко не всем", - говорится под видео.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное и пишут, что водителя нужно оштрафовать:

  • Нужно было полицию вызвать;
  • Его наказали?;
  • Ну там можно было проехать, лишь бы желание было;
  • Таких по городу много;
  • В каждом дворе такие "герои" есть. ;
  • Порезать шины и научиться парковаться.

Ранее мы сообщали, что в Киеве "герой парковки" заблокировал движение трамваев.

Также мы писали, что в столице "герой парковки" заблокировал проезд мусоровоза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герой парковки
LITE
Платье от Valentino и море охраны: стали известны детали роскошной свадьбы сына Виктории Бекхэм и его невесты-модели
Платье от Valentino и море охраны: стали известны детали роскошной свадьбы сына Виктории Бекхэм и его невесты-модели