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У Києві водій вразив інших автомобілістів дивним вчинком на парковці: обурливе відео

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Київ, Четвер 20 січня 2022 16:35
У Києві водій вразив інших автомобілістів дивним вчинком на парковці: обурливе відео У Києві "герой паркування" перекрив рух автомобілям (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві водій легковика неправильно припаркував свій автомобіль, та тим самим заблокував виїзд з парковки.

Відео опублікували у Тelegram-каналі "Київ оперативний".

Так, інцидент стався на Відрадному, 95Г.

На відео видно, як інші водії намагаються виїхати з парковки, але в них це не виходить. Тому вони вимушені виїжджати іншою стороною.

"На Відрадному, 95Г водій KIA декілька годин тримав всіх інших водіїв за дурнів, запаркувавши проїзд на паркінг офісної будівлі. Ніби й неозброєним оком видно, що тут проїзд, але, як бачимо - виявилося, що видно далеко не всім", - йдеться під відео.

У коментарях користувачі відреагували на побачене та пишуть, що водія потрібно оштрафувати:

  • Потрібно було поліцію викликати;
  • Його покарали?;
  • Ну там можна було проїхати, аби бажання було;
  • Таких по місту багато;
  • У кожному дворі такі "герої" є. Невже не можна правильно паркуватись;
  • Порізати шини та навчиться паркуватись.

Раніше ми повідомляли, що у Києві "герой паркування" заблокував рух трамваїв.

Також ми писали, що у столиці "герой паркування" заблокував проїзд сміттєвозу.

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Герой парківки
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