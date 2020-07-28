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В Киеве водитель-неадекват избил велосипедиста: видео попало в сеть

Киев, Вторник 28 июля 2020 11:46
В Киеве водитель-неадекват избил велосипедиста: видео попало в сеть
В Киеве избили велосипедиста (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве на Позняках водитель авто избил велосипедиста

В Киеве водитель легкового автомобиля избил велосипедиста прямо на проезжей части, за то, что тот сделал ему замечание о неправильной остановке. ЧП произошло на Позняках в районе улицы Ахматовой.

Об этом вопиющем случае сообщил на своей странице в Facebook автор проекта "Зупини Лося" Константин Андриюк.

Водитель иномарки припарковался с нарушением и в него чуть не въехал велосипедист. На видео слышно, как мужчины обмениваются несколькими фразами, а затем водитель догоняет велосипедиста и начинает его бить. На крики о помощи отреагировали прохожие и встали на защиту велосипедиста.

По предварительной информации, велосипедист обратился в полицию и снял побои.

В Киеве водитель авто избил велосипедиста

В комментариях украинцы отреагировали на ЧП и отметили, что велосипедист был не прав и не имел права втискиваться между машинами.

  • Цьому місту потрібен супер-герой на велосипеді з палицею і пістолетом. Інакше діла не буде.
  • Знову ж таки відношення до велосипедистів якраз таки відображає наше суспільство. Зневага тих, хто іде на машині, зверхність і хамство, безкарність.
  • Велокультура для таких людей -це меншовартість. А за агресію потрібно однозначно наказувати.
  • Я де ви тут бачили чемну їзду, як порядної людини??? Чи протискуватись поміж автівками це чемно і порядно? Чи це дозволено ПДР?

Как мы ранее писали, под Львовом майор полиции сбил прохожего и оставил умирать.

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