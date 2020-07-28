У Києві водій-неадекват побив велосипедиста за зауваження: відео потрапило в мережу

У Києві на Позняках водій авто побив велосипедиста
У Києві водій легкового автомобіля побив велосипедиста прямо на проїжджій частині за те, що той зробив йому зауваження про неправильну зупинку. НП сталася на Позняках в районі вулиці Ахматової.
Про цей кричущий випадок повідомив на своїй сторінці в Facebook автор проекту "Зупини Лося" Костянтин Андріюк.
Водій іномарки припаркувався з порушенням і в нього мало не в'їхав велосипедист. На відео чути, як чоловіки обмінюються кількома фразами, а потім водій наздоганяє велосипедиста і починає його бити. На крики про допомогу відреагували перехожі і встали на захист велосипедиста.
За попередньою інформацією, велосипедист звернувся в поліцію і зняв побої.
У Києві водій авто побив велосипедиста
В коментарях українці відреагували на НП і зазначили, що велосипедист був не правий і не мав втискуватися між машинами.
Як ми раніше писали, під Львовом майор поліції збив пішохода та залишив помирати.