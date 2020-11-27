В Киеве водитель маршрутки сломал ногу пассажиру

В столице маршрутчик травмировал мужчину (фото: РБК-Украина)

В киевской маршрутке травмировали человека

В Киеве водитель транспортного средства зажал пассажиру ногу так, что сломал ее. Об этом утверждает мужчина, который стал жертвой этого происшествия. Инцидент произошел 14 ноября в 13.00 на маршруте №23 (188). Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, пассажир выяснил, какому предприятию принадлежит маршрутка и решил уладить все мирным путем и компенсировать убытки от водителя.

Как оказалось, транспорт принадлежит "Союз Авто".

"Дальше - я нашел в интернете номер, якобы директора этого "Союз Авто", но мужчина на том конце провода показался мне подозрительным и путем нехитрых манипуляций удалось узнать, что это не директор, а один из водителей этого маршрута. Короче, для компенсации ущерба, которого я получил мне необходимо было имя и фамилия водителя", - сказано в сообщении от имени пострадавшего.

Далее пострадавший мужчина приехал на конечную остановку маршрутчиков, чтобы с ними поговорить.

"Когда я его нашел и предложил мирно решить вопрос - он не согласился и позвал "смотрящего за маршрутом", который почему-то решил курить в маршрутке", - рассказывает автор поста.

Как оказалось, у водителя, сломавшего ногу пассажиру, не оказалось водительского удостоверения. Его забрали правоохранители.

Мужчина просит всех, кто был очевидцем произошедшего написать ему. Инцидент произошел 14 ноября в 13.00 в районе Святошино (супермаркет "Сильпо").

В Киеве мужчине сломали ногу в маршрутке

Как мы ранее писали, в Киеве на Виноградаре поймали маршрутчика, который ездил без маски и был под кайфом.