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У Києві водій маршрутки зламав ногу пасажиру

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 08:34
У Києві водій маршрутки зламав ногу пасажиру
У столиці маршрутник травмував чоловіка (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київській маршрутці травмовано людину

У Києві водій транспортного засобу затиснув пасажиру ногу так, що зламав її. Про це стверджує чоловік, який став жертвою цієї події. Інцидент стався 14 листопада в 13.00 на маршруті №23 (188). Як повідомляє Київ Оперативний в Facebook, пасажир з'ясував, яким підприємству належить маршрутка і вирішив залагодити все мирним шляхом і компенсувати збитки від водія.

Як виявилося, транспорт належить "Союз Авто".

"Далі - я знайшов в інтернеті номер, нібито директора цього "Союз Авто", але чоловік на тому кінці дроту здався мені підозрілим і шляхом нехитрих маніпуляцій вдалося дізнатися, що це не директор, а один з водіїв цього маршруту. Коротше, для компенсації збитку, якого я отримав мені необхідно було ім'я та прізвище водія", - сказано в повідомленні від імені потерпілого.

Далі постраждалий чоловік приїхав на кінцеву зупинку маршруток, щоб з ними поговорити.

"Коли я його знайшов і запропонував мирно вирішити питання - він не погодився і покликав "смотрящего за маршрутом", який чомусь вирішив курити в маршрутці", - розповідає автор посту.

Як виявилося, у водія, що зламав ногу пасажиру, не було водійського посвідчення. Його забрали правоохоронці.

Чоловік просить всіх, хто був очевидцем події написати йому. Інцидент стався 14 листопада в 13.00 в районі Святошино (супермаркет "Сільпо").

У Києві чоловікові зламали ногу в маршрутці

Як ми раніше писали, в Києві на Виноградарі зловили маршрутчика, який їздив без маски і був під кайфом.

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