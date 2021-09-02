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В Киеве водитель маршрутки чуть не убил женщину: тащил по асфальту

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 08:35
В Киеве водитель маршрутки чуть не убил женщину: тащил по асфальту Фото: в Киеве маршрутчик едва не покалечил женщину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве водитель едва не лишил жизни пассажирку.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.

Отмечается, что ЧП произошло 1 сентября в самом центре города - недалеко от станции метро "Палац Спорту". Пожилая женщина выходила из транспорта, а водитель уже начал движение и закрыл дверь.

"Сегодня днем ​​возле станции метро "Дворец спорта" водитель автобуса, закрыв дверь, протянул пожилую женщину, которая не успела выйти. Свидетели этого события вызвали полицию и скорую. Врачи ехали более 40 минут", - сказано в сообщении.

В Киеве водитель маршрутки чуть не убил женщину: тащил по асфальтуИнтересно, что в комментариях некоторые украинцы начали защищать водителя, мол, он мог не увидеть женщину через заднее зеркало.

  • По фото, тій жінці нічого не бракує - могли і не приїзджати.
  • Похожее с дедушкой на Дорогожичах видел месяц назад. Называется, в первый раз за год на маршрутке проехал. Водила кажется денег всунул, минут 10 от силы ожидания - ни скорой, ни полиции.
  • На 470 маршруте, например, это постоянная история. Люди просто выпрыгивают практически на ходу. Я эту ситуацию наблюдала многократно! Потому всегда выходила через переднюю дверь, предупреждая водителя, чтоб не спешил её закрывать!!!
  • Киев закупил МАЗ 215 - неудобный автобус очень большой вместимости, где, если камера на заднюю дверь в автобусе не работает, то водитель не видит, что делается в задней двери из-за компоновки салона. После того, как водителям запретили продавать билеты, многие просто забили болт на то, что происходит внутри вот и результат.

Как мы сообщали ранее, в киевской маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка.

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