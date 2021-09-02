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У Києві водій маршрутки мало не вбив жінку: тягнув по асфальту

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Київ, Четвер 02 вересня 2021 08:35
У Києві водій маршрутки мало не вбив жінку: тягнув по асфальту Фото: у Києві маршрутник ледь не покалічив жінку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві водій ледь не позбавив життя пасажирку.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Відзначається, що НП сталася 1 вересня в самому центрі міста - недалеко від станції метро "Палац Спорту". Літня жінка виходила з транспорту, а водій вже почав рух і закрив двері.

"Сьогодні вдень біля станції метро" Палац спорту " водій автобуса, закривши двері, протягнув літню жінку, яка не встигла вийти. Свідки цієї події викликали поліцію і швидку. Лікарі їхали більше 40 хвилин", - сказано в повідомленні.

У Києві водій маршрутки мало не вбив жінку: тягнув по асфальтуЦікаво, що в коментарях деякі українці почали захищати водія, мовляв, він міг не побачити жінку через заднє дзеркало.

  • По фото, тій жінці нічого не бракує - могли і не приїжджати.
  • Схоже з дідусем на Дорогожичах бачив місяць тому. Називається, в перший раз за рік на маршрутці проїхав. Водила здається грошей всунув, хвилин 10 від сили очікування - ні швидкої, ні поліції.
  • На 470 маршруті, наприклад, це постійна історія. Люди просто вистрибують практично на ходу. Я цю ситуацію спостерігала багаторазово! Тому завжди виходила через передні двері, попереджаючи водія, щоб не поспішав її закривати!!!
  • Київ закупив МАЗ 215 - незручний автобус дуже великої місткості, де, якщо камера на задні двері в автобусі не працює, то водій не бачить, що робиться в задніх дверях через компонування салону. Після того, як водіям заборонили продавати квитки, багато хто просто забив болт на те, що відбувається всередині ось і результат.

Як ми повідомляли раніше, у київській маршрутці на пасажирів завалилося скло люка.

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