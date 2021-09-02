У Києві водій маршрутки мало не вбив жінку: тягнув по асфальту

У Києві водій ледь не позбавив життя пасажирку.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Відзначається, що НП сталася 1 вересня в самому центрі міста - недалеко від станції метро "Палац Спорту". Літня жінка виходила з транспорту, а водій вже почав рух і закрив двері.

"Сьогодні вдень біля станції метро" Палац спорту " водій автобуса, закривши двері, протягнув літню жінку, яка не встигла вийти. Свідки цієї події викликали поліцію і швидку. Лікарі їхали більше 40 хвилин", - сказано в повідомленні.

Цікаво, що в коментарях деякі українці почали захищати водія, мовляв, він міг не побачити жінку через заднє дзеркало.