В Киеве водитель избил пассажирку-иностранку и выгнал ее из маршрутки

По данным очевидцев, скандал произошел в маршрутке №444, который курсирует от станции метро "Дружбы народов" до улицы Метрологической (Феофания).

Пассажиры рассказали, что драку устроил водитель маршрутки. Он силой схватил женщину за одежду и начал выгонять ее из транспорта. Женщина начала сопротивляться, и водитель устроил драку, в этот же конфликт ввязалась кондуктор маршрутки, которая была одета в спортивный костюм.

"Драку сначала запечатлеть не удалось, это ее финал. Свидетелями драки были все пассажиры. Началом истории было хамское поведение водителя и кондуктора в отношении пассажиров-пенсионеров. Повторюсь: драку устроил водитель, ногами, руками женщину в живот!!" – говорится в сообщении.

Также, пассажиры добавили, что пострадавшей оказалась женщина-иностранка, которая могла объясниться на русском языке. Женщина пыталась снова вернуться в салон маршрутки, и конфликт пошел по новому витку. Однако девушка-кондуктор руками и ногами вытолкала иностранку и орала ей вслед: "Я сказала, вышла!".

На видео, которое опубликовали пассажиры, видно, что женщина подошла к водителю со словами на ломаном русском языке: "Я такой же человек, как и вы". Но после этих слов ее начали бить и выгонять из транспорта.

Пассажиры маршрутного такси предупредили водителя, что опубликуют видео в социальных сетях и пытались защитить женщину.

Видео инцидента можно посмотреть вот тут.