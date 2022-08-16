В Киеве владелец самоката упал на оживленной дороге и едва не попал головой под колеса авто (видео)

Так, происшествие случилось на улице Анны Ахматовой.

Патрульные рассказали, что по предварительной информации, пользователь электросамоката не справился с управлением и упал на проезжую часть.

На видео видно, как парень ехал на самокате по оживленной дороге, но в один момент он резко упал на асфальт и его голова оказалась у колес машины.

Впоследствии медики оказали пострадавшему помощь.

Правоохранители призвали владельцев электротранспорта быть внимательными и осторожными и заботиться о своей безопасности. Также они порекомендовали: