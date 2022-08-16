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В Киеве владелец самоката упал на оживленной дороге и едва не попал головой под колеса авто (видео)

В Киеве водитель электросамоката чуть не попал под авто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Дарницком районе в понедельник, 15 августа, произошла авария с участием электросамоката. В частности, владелец двухколесного транспорта упал на проезжую часть, что едва головой не попал под колеса машины.

Видео инцидента опубликовали на странице патрульной полиции Киева в Telegram.

Так, происшествие случилось на улице Анны Ахматовой.

Патрульные рассказали, что по предварительной информации, пользователь электросамоката не справился с управлением и упал на проезжую часть.

На видео видно, как парень ехал на самокате по оживленной дороге, но в один момент он резко упал на асфальт и его голова оказалась у колес машины.

Впоследствии медики оказали пострадавшему помощь.

Правоохранители призвали владельцев электротранспорта быть внимательными и осторожными и заботиться о своей безопасности. Также они порекомендовали:

  • пользоваться шлемами, наколенниками и другими индивидуальными средствами защиты;
  • следить за дорожным покрытием, препятствиями;
  • быть заметными - надевать светоотражающую одежду.

Ранее мы сообщали, что во Львове электросамокат признали транспортным средством. Владельца двухколесного, который виноват в аварии, оштрафовал суд. Поэтому ему пришлось заплатить немалую сумму.

Также мы показывали, как в Киеве люди на электросамокатах массово ездят через 8 полос. Такие действия могут привести к трагическим последствиям.

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электросамокаты