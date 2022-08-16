У Києві власник самоката впав на жвавій дорозі та ледь не потрапив головою під колеса авто (відео)

У Києві в Дарницькому районі у понеділок, 15 серпня, сталася аварія за участю електросамоката. Зокрема, власник двоколісного транспорту упав на проїжджу частину, що ледь головою не потрапив під колеса машини.
Відео інциденту опублікували на сторінці патрульної поліції Києва у Telegram.
Так, подія трапилася на вулиці Анни Ахматової.
Патрульні розповіли, що за попередньою інформацією, користувач електросамоката не впорався з керуванням і впав на проїжджу частину.
На відео видно, як хлопець їхав на самокаті по жвавій дорозі, але в один момент він різко впав на асфальт і його голова опинилась біля коліс машини.
Згодом медики надали потерпілому допомогу.
Правоохоронці закликали власників електротранспорту бути уважними та обережними та піклуватися про свою безпеку. Також вони порекомендували:
Раніше ми повідомляли, що у Львові електросамокат визнали транспортним засобом. Власника двоколісного, який винен в аварії, оштрафував суд. Тому йому довелося заплатити чималу суму.
Також ми показували, як у Києві люди на електросамокатах масово їздять через 8 смуг. Такі дії можуть призвести до трагічних наслідків.