В Киеве на видео попал летчик-велосипедист с ребенком: тягался с троллейбусом и выезжал на "встречку"

В Киеве на видео попал велосипедист с ребенком, который может посостязаться за звание "папаша-года". Мужчина устроил сумасшедшие гонки на своем двухколесном ТС по оживленным улицам столицы.
Об инциденте сообщил ресурс Киев Оперативный.
Летчика заметили на улице Вышгородская, что в Оболонском и Подольском районах столицы.
Сначала он догонял троллейбус, двигаясь по полосе для маршрутных транспортных средств, затем обогнал его, пересек сплошную, выехал на "встречку" и в конце-концов - на тротуар, где продолжил рысачить уже среди пешеходов, что также запрещено правилами.
"Как вам папашка-велосипедист? Нормально так ребенка перевозит ... Хорошо, что у него авто нет", - подписано видео.
Судя по скорости движения и "пассивности" ног водителя, велосипед оснащен электромоторчиком.
Кроме того, движение велосипедов (как и любых других транспортных средств) по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено (п.11.3).
Пользователи в комментариях осуждают горе-папашу, вот что они пишут:
Отметим, что в Украине с 1 ноября ввели изменения в ПДД, в том числе и в пунктах, касающихся движения велосипедистов.