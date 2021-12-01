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В Киеве на видео попал летчик-велосипедист с ребенком: тягался с троллейбусом и выезжал на "встречку"

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на видео попал велосипедист с ребенком, который может посостязаться за звание "папаша-года". Мужчина устроил сумасшедшие гонки на своем двухколесном ТС по оживленным улицам столицы.

Об инциденте сообщил ресурс Киев Оперативный.

Летчика заметили на улице Вышгородская, что в Оболонском и Подольском районах столицы.

Сначала он догонял троллейбус, двигаясь по полосе для маршрутных транспортных средств, затем обогнал его, пересек сплошную, выехал на "встречку" и в конце-концов - на тротуар, где продолжил рысачить уже среди пешеходов, что также запрещено правилами.

"Как вам папашка-велосипедист? Нормально так ребенка перевозит ... Хорошо, что у него авто нет", - подписано видео.

Судя по скорости движения и "пассивности" ног водителя, велосипед оснащен электромоторчиком.

Согласно правилам дорожного движения Украины, велосипедисты должны:

  • двигаться только по крайней правой полосе проезжей части, по возможности правее, в один ряд (п.11.14), а при наличии велосипедных дорожек, велосипедисты должны - по ним.
  • перед началом движения, остановкой, перестраиванием, поворотом или разворотом велосипедисты обязаны подавать предупредительные сигналы.

Кроме того, движение велосипедов (как и любых других транспортных средств) по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено (п.11.3).

Пользователи в комментариях осуждают горе-папашу, вот что они пишут:

  • Тут сам едешь по дороге, и страшно - одно неосторожное движение или тебя не заметят, и ага. А этот совсем без тормозов...
  • Дурень, что сам и ребенок без шлема. Еще больший дурень, что про ПДД забыл.
  • Конченое, в левой полосе, по встрече, без отражателей/габаритов, с дитем позади.
  • Виїзд на зустрічну полосу! Перетинаючи подвійну сплошну! Перепрошую але таких учасників руху треба не штрафувати а в буцегарню саджати!

Отметим, что в Украине с 1 ноября ввели изменения в ПДД, в том числе и в пунктах, касающихся движения велосипедистов.

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ПДД