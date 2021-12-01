В Киеве на видео попал летчик-велосипедист с ребенком: тягался с троллейбусом и выезжал на "встречку"

Летчика заметили на улице Вышгородская, что в Оболонском и Подольском районах столицы.

Сначала он догонял троллейбус, двигаясь по полосе для маршрутных транспортных средств, затем обогнал его, пересек сплошную, выехал на "встречку" и в конце-концов - на тротуар, где продолжил рысачить уже среди пешеходов, что также запрещено правилами.

"Как вам папашка-велосипедист? Нормально так ребенка перевозит ... Хорошо, что у него авто нет", - подписано видео.

Судя по скорости движения и "пассивности" ног водителя, велосипед оснащен электромоторчиком.

Согласно правилам дорожного движения Украины, велосипедисты должны:

двигаться только по крайней правой полосе проезжей части, по возможности правее, в один ряд (п.11.14), а при наличии велосипедных дорожек, велосипедисты должны - по ним.

перед началом движения, остановкой, перестраиванием, поворотом или разворотом велосипедисты обязаны подавать предупредительные сигналы.

Кроме того, движение велосипедов (как и любых других транспортных средств) по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено (п.11.3).

Пользователи в комментариях осуждают горе-папашу, вот что они пишут: