У Києві на відео потрапив льотчик-велосипедист з дитиною: тягався з тролейбусом і виїжджав на "зустрічку"

Льотчика помітили на вулиці Вишгородська, що в Оболонському та Подільському районах столиці.

Спочатку він наздоганяв тролейбус, рухаючись по смузі для маршрутних транспортних засобів, потім обігнав його, перетнув суцільну, виїхав на "зустрічку" і врешті-решт - на тротуар, де продовжив рисачити вже серед пішоходів, що також заборонено правилами.

"Як вам папашка-велосипедист? Нормально так дитину перевозить ... Добре, що у нього авто немає", - підписано відео.

Судячи зі швидкості руху і "пасивності" ніг водія, велосипед оснащений електромоторчиком.

Згідно з правилами дорожнього руху України, велосипедисти повинні:

рухатися тільки по крайній правій смузі проїжджої частини, по можливості правіше, в один ряд (п.11.14), а при наявності велосипедних доріжок, велосипедисти повинні - по ним.

перед початком руху, зупинкою, перебудовуванням, поворотом або розворотом велосипедисти зобов'язані подавати попереджувальні сигнали.

Крім того, рух велосипедів (як і будь-яких інших транспортних засобів) по тротуарах і пішохідних доріжках заборонено (П.11.3).

Користувачі в коментарях засуджують горе-татуся, ось що вони пишуть: