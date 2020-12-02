В Киеве без вести пропал известный музыкант и аранжировщик Александр Деревянко. Как сообщает dtp.kiev.ua в Telegram, в последний раз его видели в воскресенье 22 ноября около 14.20 в больнице №15 Подольского района по адресу Кирилловская, 107. Туда его доставила скорая с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму.

Из больницы он ушел в неизвестном направлении и домой не вернулся. Телефоны Александра уже не отвечают в течение недели.

Отметим, что Александру 65 лет, у него крепкое телосложение, рост 185 сантиметров. Накануне исчезновения у него была травмирована губа.

Если вы видели этого человека после 22 ноября, звоните 063 129-74-99 или 102.

Помогите найти музыканта Александра Деревянко

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