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У Києві безвісти зник відомий музикант і аранжувальник

Автор: Людмила Жукова

У Києві розшукують відомого музиканта, зниклого 22 листопада

У Києві безвісти зник відомий музикант і аранжувальник Олександр Дерев'янко. Як повідомляє dtp.kiev.ua у Telegram, в останній раз його бачили в неділю 22 листопада близько 14.20 в лікарні №15 Подільського району за адресою Кирилівська, 107. Туди його доставила швидка з розбитою губою і підозрою на черепно-мозкову травму.

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З лікарні він пішов у невідомому напрямку та додому не повернувся. Телефони Олександра вже не відповідають протягом тижня.

Зазначимо, що Олександру 65 років, у нього міцна статура, зріст 185 сантиметрів. Напередодні зникнення у нього була травмована губа.

Якщо ви бачили цю людину після 22 листопада, дзвоніть 063 129-74-99 або 102.

Допоможіть знайти музиканта Олександра Дерев'янка

Як ми повідомляли раніше у Києві поліція знайшла бабусю, але її рідні шокували вчинком.

Також ми розповідали про те, що в Києві патрульні поліцейські зробили майже неможливе і врятували літню жінку від необдуманого кроку. 80-річна жінка збиралася звести рахунки з життям і просила відпустити її.

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