В Киеве вернут платные парковки: для "отлова" нарушителей разработали спецпрограмму

В Киеве парковки вновь станут платными , как это было ранее до введения локдауна. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что после ослабления жесткого карантина возобновится работа системы фиксации нарушений правил парковки.

Об этом градоначальник 28 апреля написал в своем Telegram .

По словам Кличко, это может произойти уже в ближайшие дни.

Мэр уточнил, что в настоящее время контроль за соблюдением правил парковки осуществляет управление по парковке при Департаменте транспортной инфраструктуры Киева.

"И для инспекторов уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов "Киев цифровой"", - рассказал он.

Отмечается, что программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев.

В программе для контроля правил парковки есть:

интерактивная карта парковок Киева;

сервис оплаты за парковку;

сервис уплаты штрафов за нарушение правил паковки.

"После ослабления ограничений, при которых парковаться можно было бесплатно, автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", - говорится в публикации.