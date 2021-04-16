В Киеве нарушителей правил парковки будут "отлавливать" спецприборы: как они работают (фото)

В Киеве внедряют автоматическую систему фиксации нарушений правил парковки, и сейчас в столице запускают несколько таких приборов, чтобы протестировать в работе.

Об этом 16 апреля сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев в своем Facebook .

Чиновник рассказал, что уже установлены 8 устройств, которые фотографируют машины, стоящие с нарушением правил остановки, стоянки и парковки. Кроме того, еще 6 платежных терминалов - в каждом по 3 камеры, и 12 сенсорных датчиков, которые вмонтированы в места для парковки.

Отмечается, что установленные камеры охватывают всю парковочную площадку.

Как и где будет работать система

Приборы помогут выявлять "героев парковки" с минимизацией влияния человеческого фактора, без дополнительного привлечения инспекторов по парковке.

Эта инновационная система будет работать в качестве эксперимента в течение 60 дней на ул. Бассейной, вблизи Бессарабской площади.

В Киеве устанавливают систему по выявлению "героев парковки" (фото: facebook.com/gustelev.pao)

Камеры и сенсорные устройства будут фиксировать момент остановки транспортного средства и время его нахождения на парковке, номерные знаки автомобиля, и не происходит ли нарушения ПДД.

По словам Густелева, в случае успешной реализации пилотного проекта будет рассматриваться возможность для постепенного внедрения этой системы на других киевских парковках.

Также чиновник обратил внимание, что на стадии пилотного проекта плата за парковку транспортного средства не взимается.

В Киеве устанавливают автоматизированную систему фотофиксации нарушений правил парковки (фото: facebook.com/gustelev.pao)