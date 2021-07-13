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У Києві велосипедист і водій фури не поділили дорогу, влаштувавши епічну бійку (відео)

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Вівторок 13 липня 2021 12:11
У Києві велосипедист і водій фури не поділили дорогу, влаштувавши епічну бійку (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві велосипедист і водій фури не поділили дорогу
Автор: Світлана Мащенко

У Києві водій фури і велосипедист не поділили дорогу і влаштували епічну бійку, порадувавши видовищем проїжджаючі повз авто, а також користувачів соціальних мереж, куди потрапило відео.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Інцидент трапився вдень на Троєщині. На кадрах видно, що розлючений велосипедист підходить до фури, викликаючи водія на розборки.

"Київ. Пілоти братаються прямо посеред дороги: Троєщина. Перехрестя Бальзака і Драйзера. Велосипедист думав, що там є пішохідний перехід", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до відео бійку між двома великими дорослими чоловіками з гумором назвали "братанням".

"Браталися вони секунд тридцять, після чого конфлікт перейшов в менш активну фазу", - розповідає автор ролика.

Відео: у Києві велосипедист і водій фури не поділили дорогу (dtp.kiev.ua)

Раніше ми писали, що дівчатка-підлітки влаштували масову бійку в центрі Києва. Інцидент трапився на Контрактовій площі.

Також повідомлялося, що вечірка в столиці закінчилася бійкою і госпіталізацією.

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