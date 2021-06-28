ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

За волосы и головой об асфальт: девочки устроили массовую драку в центре Киева

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 июня 2021 13:14
За волосы и головой об асфальт: девочки устроили массовую драку в центре Киева Коллаж РБК-Украина: Девочки устроили массовую драку в центре Киева
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на Контрактовой площади девочки-подростки устроили массовую потасовку. Дрались они не по-женски и даже "не по-детски".

Видео появилось в Telegram-канале Киев Оперативный.

На кадрах видно, что после словесной перепалки и хватания за одежду, две девочки оказываются на асфальте. Та, что сверху, хватает подругу за волосы и бьет о дорогу.

В процессе потасовки еще одна девочка подбегает к сидящей на дороге избитой и изо всех сил бьет ее ногой в спину.

"Опять на Контрактовой какая-то движуха неформалов выясняет отношения между собой. Постоянные драки, бухие компашки, нарко-тусовки и т. д. Похоже, что порядок в этом месте может быть только в наших снах", - подписано видео.

Видео: В Киеве на Контрактовой площади подрались девочки-подростки (KyivOperativ)

Контрактовая площадь часто становится "ареной битвы"

Недавно здесь возник конфликт, который быстро перерос в серьезные разборки со стрельбой и поножовщиной.

Ранее в этом же месте неизвестные набросились и жестоко избили парня, который просто заступился за своего друга. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Здесь же группа мужчин набросилась на парня, так как им не понравился его неформальный стиль..

Ранее мы писали, что "вечеринка" в Киеве закончилась массовой дракой.

Читайте РБК-Украина в Google News
драка
LITE
Дожди со шквалами накроют Украину: где ждать непогоды
Дожди со шквалами накроют Украину: где ждать непогоды