В Киеве вандалы осквернили памятник воинам, погибшим на Донбассе

В Киеве неизвестные облили зеленой краской памятник украинским военным - участникам Антитеррористической операции / операции Объеденных сил на Донбассе, погибшим в борьбе с оккупантами.
Вопиющий инцидент произошел ночью 30 декабря в Шевченковском районе столицы около станции метро "Берестейская". Об этом передали в министерстве по делам ветеранов на странице в Facebook.
Подобный акт вандализма возмутил ведомство.
"Минветеранов осуждает преступные действия в отношении символов борьбы украинцев за независимость и территориальную целостность Украины, свои гражданские права и европейское будущее", - говорится в публикации.
Также отмечается, что все случаи надругательства над памятниками, обелисками и мемориалами должны быть расследованы, виновники найдены, и наказаны в соответствие с законодательством.
Отметим, что подобные действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Коммунальщики уже очистили памятник украинским военным от краски.
В Киеве вандалы облили краской памятник погибшим воинам АТО (фото: aspi.com.ua)
Такая выходка вандалов разозлила украинцев - в сети в комментариях звучат призывы жестко наказать виновников, а некоторые даже призывают устроить самосуд.
Ранее сообщалось, что осквернивший аллею Небесной Сотни студент извинился за выходку и заявил, что виноват перед своей страной.
Также мы писали о том, что недавно в Киеве вандал повалил ханукальный светильник и похвастался видео.