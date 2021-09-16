У Києві вандали понівечили популярну скульптуру: відірвали руку із шаблею (фото)

У Києві вандали знову поглумилися над скульптурою "Маленький принц" на Пейзажній алеї.

Про це повідомляє " Сьогодні ".

Так, скульптуру знищили вночі, 14 вересня.

Як розповів автор скульптури Костянтин Скритуцький, кілька днів тому зникла скульптура лисеняти, яке сиділо біля ніг "Принца".

"Лисеня зроблене з бронзи. Його просто вирвали невідомі. А минулої ночі пошкодили і самого Принца – йому відірвали руку, в якій він тримав шаблю. Вона теж зроблена з бронзи", – розповів скульптор.

Тому скульптуру доведеться демонтувати і відновлювати в майстерні.

Скульптор зазначив, що заяву в поліцію було написано відразу після зникнення лисеняти. Правоохоронці повідомили, що вивчають усі деталі справи.

"Ми написали заяву в поліцію, але активності в пошуках лисеняти з боку правоохоронців не спостерігалося. Будемо писати ще одну заяву щодо зруйнованого пам'ятника", – розповів він.

Вандали понищили скульптуру "Маленький принц" (segodnya.ua)