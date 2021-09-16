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У Києві вандали понівечили популярну скульптуру: відірвали руку із шаблею (фото)

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 16:57
У Києві вандали понівечили популярну скульптуру: відірвали руку із шаблею (фото) Вандали знищили скульптуру "Маленький принц" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві вандали знову поглумилися над скульптурою "Маленький принц" на Пейзажній алеї.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Так, скульптуру знищили вночі, 14 вересня.

Як розповів автор скульптури Костянтин Скритуцький, кілька днів тому зникла скульптура лисеняти, яке сиділо біля ніг "Принца".

"Лисеня зроблене з бронзи. Його просто вирвали невідомі. А минулої ночі пошкодили і самого Принца – йому відірвали руку, в якій він тримав шаблю. Вона теж зроблена з бронзи", – розповів скульптор.

Тому скульптуру доведеться демонтувати і відновлювати в майстерні.

Скульптор зазначив, що заяву в поліцію було написано відразу після зникнення лисеняти. Правоохоронці повідомили, що вивчають усі деталі справи.

"Ми написали заяву в поліцію, але активності в пошуках лисеняти з боку правоохоронців не спостерігалося. Будемо писати ще одну заяву щодо зруйнованого пам'ятника", – розповів він.

У Києві вандали понівечили популярну скульптуру: відірвали руку із шаблею (фото)У Києві вандали понівечили популярну скульптуру: відірвали руку із шаблею (фото)У Києві вандали понівечили популярну скульптуру: відірвали руку із шаблею (фото)Вандали понищили скульптуру "Маленький принц" (segodnya.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Києві вандали зламали легендарну скульптуру від творця Пейзажної алеї.

Також ми писали, що у центрі Києва знищили знамениту скульптуру.

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