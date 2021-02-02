ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве "устал" еще один мост: весь пошел огромными трещинами

Автор: Людмила Жукова

В Киеве мост возле станции метро "Нивки" весь покрылся трещинами. Это уже вторая аварийная ситуация после капитального ремонта за 200 миллионов гривен. Накануне в конструкции моста появились пятиметровые трещины.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Место, которое обрушилось, ремонтники закрыли металлической сеткой. Под ней находится большая трещина глубиной в несколько десятков сантиметров.

Эту эстакаду капитально отремонтировали три с половиной года назад. На ремонт было потрачено 200 миллионов гривен, но всего за год появились первые трещины. Тогда проблемные участки покрыли штукатуркой.

Самые читаемые новости

Эксперт по градостроительству Виктор Глеба считает, что виной всему является отсутствие какого-либо надзора со стороны государства.

Мост на "Нивках" пошел трещинами (фото: facebook.com/milabst)

"Никто не проверил, никто не сделал экспертизу. Никто не посмотрел, в каких пропорциях там заложены проектные решения", - рассказал Виктор Глеба.

В Киеве "устал" еще один мост

Как мы ранее сообщали, Украина построит мост через Днестр в Молдову за свой счет.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины мост