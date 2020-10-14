В Киеве умер ветеран АТО, поджегший себя на Майдане

Николай Микитенко умер (фото: facebook.com/vidsich)

Николай Микитенко умер в больнице

В Киеве 49-летний ветеран АТО совершил акт самосожжения. Это произошло в ночь с 10 на 11 октября. Военный поджег себя, так как устал терпеть беспредел и беззаконие в стране. Николай Микитенко был еще известен под позывным Ворон.

После того как он поджег себя - попал в больницу. К сожалению, в ночь на 14 октября его сердце остановилось. О печальной новости сообщили на странице "Відсіч" в Facebook.

"С грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Микитенко. Выражаем искренние соболезнования его дочери, сыну, семье, друзьям. Покойся с миром, воин!" - сказано в сообщении на странице.

Отметим, что в больницу военный попал в тяжелейшем состоянии. На его теле было почти 100% ожогов. До самоубийства он публиковал пост в соцсети, где писал, что очень хочет, чтобы Украина была самостоятельной.

Николай в 2014 году принимал участие в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Нацгвардии имени Кульчицкого. Он получил ранение, но несмотря на инвалидность вернулся на фронт.

Волонтер Наталья Воронкова лично была знакома с Николаем и говорит о том, что он был очень жизнерадостным человеком и настоящим патриотом Украины.

Напомним, в России мужчина поджег сам себя в честь дня рождения Путина.

Ранее под Харьковом парень совершил поджог ради фото в Instagram.