У Києві помер ветеран АТО, який підпалив себе на Майдані

Микола Микитенко помер (фото: facebook.com/vidsich)

Микола Микитенко помер у лікарні

У Києві 49-річний ветеран АТО вчинив акт самоспалення. Це сталося в ніч з 10 на 11 жовтня. Військовий підпалив себе, так як втомився терпіти свавілля й беззаконня в країні. Микола Микитенко був ще відомий під позивним Ворон.

Після того як він підпалив себе - потрапив у лікарню. На жаль, в ніч на 14 жовтня його серце зупинилося. Про сумну новину повідомили на сторінці "Відсіч" у Facebook.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце нашого захисника Миколи Микитенко. Висловлюємо щирі співчуття його дочці, сину, родині, друзям. Спочивай з миром, воїн!" - сказано в повідомленні на сторінці.

Відзначимо, що в лікарню військовий потрапив у важкому стані. На його тілі було майже 100% опіків. До самогубства він публікував пост у соцмережі, де писав, що дуже хоче, щоб Україна була самостійною.

Микола в 2014 році брав участь в боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Нацгвардії імені Кульчицького. Він отримав поранення, але незважаючи на інвалідність повернувся на фронт.

Волонтер Наталя Воронкова особисто була знайома з Миколою і говорить про те, що він був дуже життєрадісною людиною і справжнім патріотом України.

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