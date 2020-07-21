В Киеве на улицы вывели автоматчиков: в полиции сделали заявление

В Киеве на улицы вывели дополнительные наряды полиции и военнослужащих Нацгвардии. У "копов" помимо спецсредств также имеются в вооружении автоматы.

Как объяснили столичные правоохранители, 21 июля были усилены меры безопасности на улицах города. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что под усиленным наблюдением силовиков будут находиться также места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко призвал жителей столицы в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию.

Он добавил, что касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать категорически запрещается.

"При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику. Полиция Киева обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102 ", - добавил Крищенко.

Также в пресс-службе полиции опубликовали фото и показали дополнительные наряды "копов" и нацгвардейцев на станциях метро и возле подземок, на автодороге и на Майдане Независимости.

Полиция в Киеве усилила меры безопасности и вывела дополнительные наряды (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что 21 июля в Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв - неизвестный подложил 2 самодельных взрывных устройства. Также в течение дня поступало несколько сообщений от неизвестных о минированиях в разных районах столицы, в том числе на центральном ж/д вокзале, ТРЦ Ocean Plaza и других объектах.

Напомним также, что на днях у входа в метро Киева прогремел взрыв, в результате чего пострадали 4 человека.