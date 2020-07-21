В Киеве возле метро прогремел мощный взрыв: видео ЧП и первые подробности

В Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв (коллаж РБК-Украина)

В Киеве около метро "Минская" минер заложил самодельные взрывные устройства

В Киеве возле станции метро "Минская" прогремел взрыв. Инцидент произошел во вторник, 21 июля, около 13.30. Информация о пострадавших не поступала.

Видео происшествия опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Перед этим стало известно об обнаружении возле подземки подозрительного чемодана, после чего людей поблизости экстренно эвакуировали.

На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".

"Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели", - говорится в публикации.

Видео: В Киеве прогремел взрыв возле метро "Минская"

Отмечается, что взрывчатка была закреплена между легковой машиной и автокиосками. Ее уже обезвредили.

"Будьте внимательны и осторожны! Не стоит пренебрегать сообщениями о минировании! Потому что не все они, к сожалению, оказываются ложными", - призвал мэр столицы.

В Киеве произошел взрыв возле метро "Минская" 21 июля (Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Между тем в сети появилась информация об эвакуации людей из ТРЦ Ocean Plaza возле метро "Лыбидская" - на линию 102 поступил вызов о минировании торгового центра.

Все люди были эвакуированы из зоны обезвреживания.

Ранее сообщалось, что 20 июля в Киеве произошел взрыв в торговом центре, и в полиции раскрыли подробности ЧП.

Напомним также, что на днях у входа в метро Киева прогремел взрыв, и показывали видео ЧП.