В Киеве на улице забил "гейзер": движение авто парализовано

В Киеве прорвало трубу (коллаж РБК-Украина, фото dtp.kiev.ua)

В Киеве на улице Туманяна произошел прорыв трубы

В Киеве 27 июля произошло чрезвычайное происшествие - прорвало трубу. Огромный "гейзер" забил после ликвидации пожара на улице Туманяна в Днепровском районе.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, гейзер уже прозвали туманянским.

"В Киеве на Туманяна во время тушения пожара лопнула труба, образовался новый гейзер "Туманянский". Пробка", - сказано в сообщении на странице.

В Киеве посреди дороги забил гейзер (фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

В результате на улице Туманяна образовалась пробка, десятки машин ждут ликвидации аварии. На фото с места происшествия видно, что на месте ЧП находятся работники ГСЧС.

Как мы ранее писали, в результате аварии в селе Семиполки, вблизи Киева, пострадали 9 пассажиров рейсового автобуса. Еще один человек погиб.

Также мы сообщали, что в Киеве женщина за рулем авто совершила наезд на велосипедиста прямо на тротуаре. Инцидент произошел днем 23 июля на улице Большая Васильковская, 65, недалеко от станции метро "Олимпийская".