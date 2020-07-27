ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві на вулиці забив "гейзер": рух авто паралізовано

Понеділок 27 липня 2020 14:21
У Києві на вулиці забив "гейзер": рух авто паралізовано
У Києві прорвало трубу (колаж РБК-Україна, фото dtp.kiev.ua)

У Києві на вулиці Туманяна стався прорив труби

У Києві 27 липня сталася надзвичайна подія - прорвало трубу. Величезний "гейзер" забив після ліквідації пожежі на вулиці Туманяна в Дніпровському районі

Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, гейзер вже прозвали туманянським.

"У Києві на Туманяна під час гасіння пожежі лопнула труба, утворився новий гейзер "Туманянський". Пробка", - сказано в повідомленні на сторінці.

У Києві на вулиці забив &quot;гейзер&quot;: рух авто паралізованоУ Києві посеред дороги забив гейзер (фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

В результаті на вулиці Туманяна утворилася пробка, десятки машин чекають ліквідації аварії. На фото з місця події видно, що на місці НП знаходяться працівники ДСНС.

Як ми раніше писали, в результаті аварії в селі Семиполки, поблизу Києва, постраждали 9 пасажирів рейсового автобуса. Ще один чоловік загинув.

Також ми повідомляли, що у Києві жінка за кермом авто скоїла наїзд на велосипедиста прямо на тротуарі. Інцидент стався вдень 23 липня на вулиці Велика Васильківська, 65, недалеко від станції метро "Олімпійська".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України трубопровод
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся