В Киеве на улице нашли 6-летнюю девочку: ее история потрясла "копов"

В Киеве на улице Довженко люди обнаружили 6-летнюю девочку. Малышка сказала, что потерялась и она была со старшим братом. На место приехала патрульная полиция и после общения с ребенком выяснила, где он живет. Стражей порядка очень смутило то, что девочка была без взрослых. Об єтом сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

Когда они прибыли к дому девочки, дверь "копам" открыл отец ребенка, который был очень удивился увиденному. Старший сын не сообщил папе, что потерял сестренку. Отец был в полной уверенности, что его дочка в детском садике.

Внимание патрульных также привлек беспорядок, который был в квартире: разбросанные вещи и сломанные детские кроватки. Всего в семье проживает четыре ребенка. Об этой ситуации инспекторы сразу сообщили коллегам по ювенальной превенции и в службу по делам детей - они взяли ситуацию под личный контроль.

В Киеве копов потрясла обстановка в квартире потерявшейся девочки (фото:kiev.police/facebook)

Как мы ранее писали, в Киеве на Виноградаре пьяный в стельку водитель наехал на женщину с ребенком. ДТП произошло на улице Светлицкого, 23 недалеко от супермаркета АТБ.