UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве уличный музыкант пел песни Моргенштерна: сильно об этом пожалел (видео)

Автор: Styler

В центре Киева на Крещатике уличный музыкант решил петь песни российского рэпера Моргенштерна. Это не понравилось местным активистам, они напали на парня и запретили ему исполнять треки данного исполнителя.

Видео выступления музыканта и его общения с активистами опубликовал Telegram-канал "Харьков 1654".

На видео видно, что группа парней пригрозила музыканту отрезать палец на ноге за повторное исполнение песен Моргенштерна.

По данным Telegram-канала, музыканта зовут Денис, и он приехал в Киев из Харькова.

"Помните Дэнчика, который выступал на Холодной Горе и собирал деньги на зубы? Поехал в Киев подзаработать, а на него местные активисты напали и запретили петь песни Моргенштерна", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Моргенштерн в Украине не запрещен. Летом он собирается дать концерты в нашей стране.

Напомним, во Львове пьяные музыканты горланили песни на русском языке в центре города. Изначально к музыкантам подошла девушка, она и попросила певца "не выражаться на языке агрессора" в общественном месте.

При этом все происходящее она снимала на видео и опубликовала в соцсети. Через несколько часов на музыкантов напали, их избили и сломали музыкальный инструмент. Уличный певец заявил, что имеет право петь на русском языке.

После инцидента стало известно, что избитый за российские песни музыкант оказался внуком народного артиста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевизбиение
Читайте также
В Киеве сожгли внедорожник, паркующийся на газоне: в сети ликуют (видео)
В Киеве неадекват избил прихожан церкви и напал на медика "скорой"
Прогноз погоды