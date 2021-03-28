В Киеве уличный музыкант пел песни Моргенштерна: сильно об этом пожалел (видео)

В центре Киева на Крещатике уличный музыкант решил петь песни российского рэпера Моргенштерна. Это не понравилось местным активистам, они напали на парня и запретили ему исполнять треки данного исполнителя.
Видео выступления музыканта и его общения с активистами опубликовал Telegram-канал "Харьков 1654".
На видео видно, что группа парней пригрозила музыканту отрезать палец на ноге за повторное исполнение песен Моргенштерна.
По данным Telegram-канала, музыканта зовут Денис, и он приехал в Киев из Харькова.
"Помните Дэнчика, который выступал на Холодной Горе и собирал деньги на зубы? Поехал в Киев подзаработать, а на него местные активисты напали и запретили петь песни Моргенштерна", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Моргенштерн в Украине не запрещен. Летом он собирается дать концерты в нашей стране.
Напомним, во Львове пьяные музыканты горланили песни на русском языке в центре города. Изначально к музыкантам подошла девушка, она и попросила певца "не выражаться на языке агрессора" в общественном месте.
При этом все происходящее она снимала на видео и опубликовала в соцсети. Через несколько часов на музыкантов напали, их избили и сломали музыкальный инструмент. Уличный певец заявил, что имеет право петь на русском языке.
После инцидента стало известно, что избитый за российские песни музыкант оказался внуком народного артиста.