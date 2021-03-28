В Киеве уличный музыкант пел песни Моргенштерна: сильно об этом пожалел (видео)

На видео видно, что группа парней пригрозила музыканту отрезать палец на ноге за повторное исполнение песен Моргенштерна.

По данным Telegram-канала, музыканта зовут Денис, и он приехал в Киев из Харькова.

"Помните Дэнчика, который выступал на Холодной Горе и собирал деньги на зубы? Поехал в Киев подзаработать, а на него местные активисты напали и запретили петь песни Моргенштерна", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Моргенштерн в Украине не запрещен. Летом он собирается дать концерты в нашей стране.