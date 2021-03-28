У Києві вуличний музикант співав пісні Моргенштерна: сильно про це пошкодував (відео)

На відео видно, що група молодиків пригрозила музиканту відрізати палець на нозі за повторне виконання пісень Моргенштерна.

За даними Telegram-каналу, музиканта звуть Денис, і він приїхав у Київ з Харкова.

"Пам'ятайте Денчіка, який виступав на Холодній Горі і збирав гроші на зуби? Поїхав у Київ підзаробити, а на нього місцеві активісти напали і заборонили співати пісні Моргенштерна", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що Моргенштерн в Україні не заборонений. Влітку він збирається дати концерти в нашій країні.