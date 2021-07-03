В Киеве учительница била ребенка с инвалидностью: чем закончился громкий скандал

О вопиющем случае стало известно в июне после публикации одним из народных депутатов в сети ролика с эпизодами неподобающего поведения педагога.

На видео было показано, как учительница в инклюзивном классе грубо толкает ученика с расстройствами аутического спектра и наносит удары в попытке усадить его на место или успокоить.

Кадры можно посмотреть по этой ссылке.

Сейчас в Офисе Уполномоченного проинформировали, что благодаря оперативной реакции на инцидент и требованию применить по факту нарушения права ученика школы I-III ступеней № 58 Шевченковского района меры дисциплинарного воздействия, "прославившегося" педагога уже уволили.

"Учитель начальных классов был освобожден от занимаемой должности за совершение аморального уступка, не совместимого с продолжением данной работы (согласно пункту 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины). Заместителю директора учебного заведения по учебно-воспитательной работе объявлен выговор", - говорится в сообщении.

Кроме того, было возбуждено ходатайство об оглашении выговора и директору школы.

Также сообщается о проведении в начале учебного года 2021-2022 для педагогов психологических тренингов, и обучение "по предупреждению противоправных действий, проявлений жестокости и насилия в образовательном пространстве".