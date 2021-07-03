У Києві вчителька била дитину з інвалідністю: чим закінчився гучний скандал

Про кричущий випадок стало відомо в червні після публікації одним з народних депутатів в мережі ролика з епізодами неналежної поведінки педагога.

На відео було показано, як вчителька в інклюзивному класі грубо штовхає учня з розладами аутичного спектра та завдає ударів у спробі посадити його на місце або заспокоїти.

Кадри можна подивитися за цим посиланням.

Наразі в Офісі Уповноваженого поінформували, що завдяки оперативній реакції на інцидент та вимозі застосувати за фактом порушення права учня школи І-ІІІ ступенів № 58 Шевченківського району заходи дисциплінарного впливу, педагога, що "прославився", вже звільнили.

"Вчителя початкових класів було звільнено з обійманої посади за вчинення аморального поступку, не сумісного з продовженням даної роботи (відповідно до пункту 3 статті 41 Кодексу законів про працю України). Заступнику директора закладу освіти з навчально-виховної роботи оголошено догану", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було порушено клопотання про оголошення догани й директору школи.

Також повідомляється про проведення на початку навчального року 2021-2022 для педагогів психологічних тренінгів, та навчання "щодо попередження протиправних дій, проявів жорстокості та насильства в освітньому просторі".