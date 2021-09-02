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В Киеве убойная маршрутка напугала людей: можно даже ноги сполоснуть (видео)

Автор: Людмила Жукова

Маршрутки в Киеве давно стали болью большинства жителей столицы. В этих транспортных средствах очень тяжело говорить о безопасности. Новый случай "трешового" проезда зафиксирован на маршруте №512 в Киеве.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.

В так называемом транспортном средстве можно невооруженным глазом заметить отверстие в полу. Пассажир может запросто видеть асфальт при езде.

"Например, вот такая дополнительная вентиляция имеется в одном из автобусов, что курсирует по 512 маршруту. В дождевую погоду можно даже ноги сполоснуть. Правда, эта инновационная функция пока доступна не всем, ведь за нее необходимо немало доплачивать", - сказано в сообщении.

В комментариях к видео украинцы начали иронизировать по поводу этого случая. Но скорее всего, это смех сквозь слезы.

  • Это техническое отверстие.
  • Эффективный частный собственник. Рынок и свободная конкуренция.
  • Це не ноги можна "сполоснуть", а пробігтись під час поїздки.
  • Срочно нужна синяя изолента и подорожник.

Стоимость проезда растет, а качество обслуживания - нет

Напомним, что проезд в киевских маршрутках постоянно повышают, а вот об улучшении условий проезда речи совсем не идет. В последнее время люди, имеющие выбор, предпочитают коммунальный городской транспорт, вместо опасных маршруток.

Как мы писали ранее, в Киеве водитель маршрутки чуть не убил женщину.

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Киев