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У Києві маршрутка налякала людей: можна навіть ноги сполоснути (відео)

Автор: Людмила Жукова

Маршрутки в Києві давно стали біллю для більшості жителів столиці. У цих транспортних засобах дуже важко говорити про безпеку. Новий випадок "трешового" проїзду зафіксовано на маршруті №512 у Києві.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.

У так званому транспортному засобі можна неозброєним оком помітити отвір в підлозі. Пасажир може запросто бачити асфальт при їзді.

"Наприклад, ось така додаткова вентиляція є в одному з автобусів, що курсує по 512 маршруту. У дощову погоду можна навіть ноги сполоснути. Правда, ця інноваційна функція поки доступна не всім, адже за неї необхідно чимало доплачувати", - сказано в повідомленні.

У коментарях до відео українці почали іронізувати з приводу цього випадку. Але швидше за все, це сміх крізь сльози.

  • Це технічний отвір.
  • Ефективний приватний власник. Ринок і вільна конкуренція.
  • Це не ноги можна "сполоснути", а пробігтися під годину поїздки.
  • Терміново потрібна синя ізолента і подорожник.

Вартість проїзду зростає, а якість обслуговування - ні

Нагадаємо, що проїзд в київських маршрутках постійно підвищують, а ось про поліпшення умов проїзду мови зовсім не йде. Останнім часом люди, які мають вибір, віддають перевагу комунальному міському транспорту, замість небезпечних маршруток.

Як ми писали раніше, в Києві водій маршрутки мало не вбив жінку.

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Київ