У Києві вбили ветерана АТО: деталі звірячого злочину

Ветерана АТО вбили в Києві - всі деталі

Поруч із загиблим був знайдений ніж

У Києві в ніч на 19 січня побили 32-річного ветерана АТО. Злочин стався близько третьої години ночі. Закривавлений чоловік прийшов в кафе за адресою Миколи Юнкерова і попросив про допомогу.

Потерпілий сказав, що на нього напали і персонал кафе викликав швидку. Однак медики допомогти так і не змогли, чоловік помер до їх прибуття, повідомляє "Інформатор".

Відзначається, що слідчо-оперативна група поліції, прибувши на місце події, оглянула тіло і виявила колоту рану на шиї чоловіка в районі сонної артерії. Також поруч із загиблим був знайдений ніж.

Ветерана АТО вбили в Києві - всі деталі

Особистість була встановлена ​​за посвідченням учасника бойових дій. Подробиці події на даний момент невідомі, їх треба буде з'ясувати поліцейським.

Нагадаємо, що Трамп під час вечері для спонсорів Республіканської партії заявив, що Сулеймані "говорив погані речі" про США, і саме це призвело до вирішення американського президента віддати наказ його вбити.