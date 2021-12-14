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В Киеве на Троещине извращенец-иностранец приставал к женщинам в парке

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 16:18
В Киеве на Троещине извращенец-иностранец приставал к женщинам в парке Коллаж РБК-Украина: в Киеве задержали извращенца, который орудовал в парке на Троещине
Автор: Владимир Костырин

В Киеве мужчина приставал к женщинам в парке и демонстрировал гениталии. Извращенца удалось задержать - им оказался иностранец, у которого ранее уже были проблемы с законом.

Об этом 14 декабря передает Муниципальная стража Киева на странице в Facebook.

Инцидент произошел сегодня утром в парке Троещина, где неадекват показывал киевлянкам, которые просто проходили мимо, свой половой орган. Тогда жительницы столицы обратились за помощью к муниципалам.

На место прибыли представители стражи, и вскоре обнаружили похожего по описанию мужчину недалеко от парка.

Сообщается, что злоумышленник при виде правоохранителей попытался скрыться, но его догнали и передали полиции.

Как выяснилось, эксгибиционистом выявился гражданин Алжира, который привлекался и прежде за нарушение закона.

Также представители Муниципальной стражи опубликовали фото задержанного.

В Киеве на Троещине извращенец-иностранец приставал к женщинам в паркеВ Киеве на Троещине извращенец-иностранец приставал к женщинам в парке

В Киеве иностранец-извращенец показывал гениталии женщинам в парке (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Ранее сообщалось, что летом в Киеве на Троещине обнаженный неадекват за рулем напал на женщину на улице, и тогда люди едва не "линчевали" маньяка.

Также мы писали о том, что в сентябре в Киеве поймали педофила, напавшего на девочку в школе - тогда выяснилось, что извращенец вышел из тюрьмы всего несколько дней назад, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

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