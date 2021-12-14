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У Києві на Троєщині збоченець-іноземець чіплявся до жінок у парку

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 16:18
У Києві на Троєщині збоченець-іноземець чіплявся до жінок у парку Колаж РБК-Україна: у Києві затримали збоченця, який орудував у парку на Троєщині
Автор: Володимир Костирін

У Києві чоловік чіплявся до жінок у парку і демонстрував геніталії. Збоченця вдалося затримати - ним виявився іноземець, у якого раніше вже були проблеми з законом.

Про це 14 грудня передає Муніципальна варта Києва на сторінці в Facebook.

Інцидент стався сьогодні вранці в парку Троєщина, де неадекват показував киянкам, які просто проходили повз, свій статевий орган. Тоді мешканки столиці звернулися за допомогою до муніципалів.

На місце прибули представники варти, і незабаром виявили схожого за описом чоловіка недалеко від парку.

Повідомляється, що зловмисник, побачивши правоохоронців, спробував втекти, але його наздогнали та передали поліції.

Як з'ясувалося, ексгібіціоністом виявився громадянин Алжиру, який притягався і раніше за порушення закону.

Також представники Муніципальної варти опублікували фото затриманого.

У Києві на Троєщині збоченець-іноземець чіплявся до жінок у паркуУ Києві на Троєщині збоченець-іноземець чіплявся до жінок у парку

У Києві іноземець-збоченець показував геніталії жінкам у парку (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Раніше повідомлялося, що влітку в Києві на Троєщині оголений неадекват за кермом напав на жінку на вулиці, і тоді люди ледь не "лінчували" маніяка.

Також ми писали про те, що у вересні в Києві спіймали педофіла, який напав на дівчинку в школі - тоді з'ясувалося, що збоченець вийшов з в'язниці всього кілька днів тому, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої.

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