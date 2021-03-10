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В Киеве третий день ищут девочку-подростка: фото и приметы

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 10:17
В Киеве третий день ищут девочку-подростка: фото и приметы В Киеве пропала девочка-подросток (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю Анну Гаркушу, которая 8 марта ушла из дому и до сих пор не вернулась. Девочка 2008 года рождения. Сейчас о ее местонахождении ничего не известно.

Об этом сообщили на странице Святошинского управления полиция в Киеве в Facebook.

Приметы несовершеннолетней: на вид 13-14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, черные крашеные волосы, на конце носа шрам.

Она Была одета в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, черные зимние кроссовки со светоотражателями по бокам.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о нахождении девочки звонить по короткому номеру "102".

В Киеве третий день ищут девочку-подростка: фото и приметы

В Киеве пропала Анна Гаркуша (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Как мы ранее писали, в Днепре пропал мужчина при странных обстоятельствах - 20-летний парень сел в автомобиль, который заказал через приложение BlaBlacar, и вскоре перестал выходить на связь.

Также мы сообщали, что родные погибшего подростка в Киеве рассказали о "группах смерти" в соцсетях.

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