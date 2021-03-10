У Києві третій день шукають дівчинку-підлітка: фото і прикмети

У Києві розшукують неповнолітню Ганну Гаркушу, яка 8 березня пішла з дому і досі не повернулася. Дівчинка 2008 року народження. Зараз про її місцезнаходження нічого не відомо.

Про це повідомили на сторінці Святошинського управління поліція в Києві в Facebook.

Прикмети неповнолітньої: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см, худорлявої статури, чорне фарбоване волосся, на кінці носа шрам.

Вона Була одягнена в чорну куртку з капюшоном, чорні джинси, чорні зимові кросівки зі світловідбивачами з боків.

В поліції просять усіх, кому що-небудь відомо про знаходження дівчинки телефонувати за коротким номером "102".

У Києві зникла Ганна Гаркуша (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)