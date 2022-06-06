В Киеве в трамвае похотливый пенсионер-россиянин приставал к 10-летнему мальчику

В Киеве задержали 69-летнего мужчину, который в трамвае совершал развратные действия в отношении 10-летнего мальчика. Инцидент произошел в Деснянском районе столицы.

Об этом передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

К правоохранителям обратилась мать ребенка 3 июня и рассказала, что неизвестный мужчина в общественном транспорте приставал к ее сыну и пытался коснуться его половых органов.

"По результатам принятых оперативных мер правоохранителям удалось установить злоумышленника и задержать. Им оказался 69-летний уроженец г. Новоалтайск, рф, пенсионер", - рассказали в прокуратуре.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица).

В настоящее время решают вопрос об избрании меры пресечения извращенцу.

Кроме того, правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

В Киеве пенсионер-извращенец приставал к 10-летнему мальчику в трамвае (фото: t.me/kyiv_pro_office)