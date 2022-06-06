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У Києві в трамваї хтивий пенсіонер-росіянин чіплявся до 10-річного хлопчика

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 10:46
У Києві в трамваї хтивий пенсіонер-росіянин чіплявся до 10-річного хлопчика Колаж РБК-Україна: пенсіонер-збоченець намагався розбестити дитину в київському трамваї
Автор: Володимир Костирін

У Києві затримали 69-річного чоловіка, який у трамваї вчинив розпусні дії відносно 10-річного хлопчика. Інцидент стався в Деснянському районі столиці.

Про це передали в прес-службі Київської міської прокуратури.

До правоохоронців звернулася мати дитини 3 червня і розповіла, що невідомий чоловік у громадському транспорті чіплявся до її сина і намагався торкнутися його статевих органів.

"За результатами вжитих оперативних заходів правоохоронцям вдалося встановити зловмисника та затримати. Ним виявився 69–річний уродженець м. Новоалтайськ, рф, пенсіонер", - розповіли в прокуратурі.

Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи).

В цей час вирішують питання про обрання запобіжного заходу збоченцю.

Крім того, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів.

У Києві в трамваї хтивий пенсіонер-росіянин чіплявся до 10-річного хлопчика

У Києві пенсіонер-збоченець чіплявся до 10-річного хлопчика в трамваї (фото: t.me/kyiv_pro_office)

Раніше повідомлялося, що в січні у Києві затримали педофіла, який зґвалтував 5-річну дівчинку і торгував дітьми.

Нагадаємо також, минулої осені у Києві спіймали збоченця, який напав на дівчинку в школі. З'ясувалося, що зловмисник тоді вийшов з в'язниці всього кілька днів тому, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої.

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