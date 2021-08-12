В Киеве жестоко убили участницу популярного ТВ-шоу: нашли с ножевыми ранами

Татьяна была местной знаменитостью и в Оболонском районе ее знали очень хорошо. У нее на дому был собственный маникюрный салон, а кроме того – она принимала участие в популярном проекте "Панянка-Селянка".

Убийство произошло в той квартире, где снимали шоу

Соседи шокированы трагедией и говорят, что Татьяна была отзывчивым человеком, давала женщинам советы о взаимоотношениях. А вот с мужем у нее были сложные отношения, хотя пара совсем недавно вступила в брак. Молодожены часто скандалили, а накануне трагедии Татьяна полуголая пряталась от мужа-тирана у соседей.

В тот день в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение от жителя Оболонского района. Он сказал, что к нему на улице подошел мужчина и попросил вызвать скорую помощь для супруги.

По указанному адресу прибыла бригада скорой помощи, но они смогли лишь констатировать смерть женщины. На ее теле были следы от ушибов и многочисленные резаные раны, горло у женщины было перерезано.

Как выяснили в полиции, накануне между мужем и женой произошел конфликт и драка, в ходе которой мужчина несколько раз ударил Татьяну ножом. От полученных ран женщина скончалась. А 51-летнего мужчину задержали на месте преступления.

Открыто криминальное производство по факту убийства. Суд выбрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Идет следствие и мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно о погибшей

Татьяна познакомилась с будущим мужем в интернете. Разница в возрасте в 16 лет не сильно смутила женщину. Николай жил в другом городе и первое время они просто ездили друг к другу в гости. Как рассказали друзья, через некоторое время пара разбежалась и почти три года не общалась.

Через некоторое время Николай заболел, и Татьяна снова поехала к нему в Харьков. Мужчина перенес инсульт и ему нужна была помощь. Он позвонил Татьяне и попросил о помощи, а потом женщина перевезла его в Киев. Это произошло весной 2021 года.

Несмотря на уговоры друзей, Татьяна приняла решение официально расписаться с Николаем, и свадьба состоялась в начале лета. Девушка рассказывала подругам, что муж был агрессивным человеком и кидался в нее ножами.

Накануне трагедии Татьяна прибежала к соседям в одном нижнем белье, а мужу брызнула в лицо из газового баллончика.

Полиции Николай сказал, что взялся за нож, так как Татьяна пошла на него со шваброй.