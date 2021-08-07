Жительница Волынской области заказала убийство бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит
Жительница Волынской области заказала убийство бывшего мужа. Сделала это, чтобы не возвращать оформленный на него кредит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции.
За "работу" заказчица обещала киллеру 10 тысяч гривен.
Как установили правоохранители, 36-летняя местная жительница, используя личные документы мужа, неоднократно оформляла и получала на его имя кредиты. Общая сумма - 200 тысяч гривен. Чтобы их не возвращать, решила от него избавиться и подыскала для этого исполнителя.
Правоохранители провели спецоперацию, чтобы предотвратить убийство.
Полицейские инсценировали совершение преступления и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером".
Во время оговоренной встречи, вблизи одного из сел Владимир-Волынского района, злоумышленница получила подтверждая доказательства ликвидации бывшего мужа. После чего ее задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Задержанному уже сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенного на заказ (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.