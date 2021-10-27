В Киеве тиктокер решил украсть колпачки из полицейского авто (видео)

В Киеве блогер из TikTok решил похитить колпачки из полицейской машины. Кражу сняли на видео очевидцы.

На видео видно, что молодой человек даже не скрывал своего лица.

Ранее мы сообщали, что украинская песня запустила новый тренд в Тикток и возглавила чарты в нескольких странах. В частности, песня "Библиотека" лидера популярной группы Фиолет и писателя Сергея Мартынюка набрала более 250 тысяч прослушиваний на стриминговых сервисах и более 150 тысяч просмотров на YouTube.

Также мы писали, что в Киеве блогер ради хайпа разбил бутылку элитного виски, который стоит бешеных денег. Отмечается, что алкоголь стоит 7500 долларов.

Однако, впоследствии администратор магазина рассказала, как подростки снимали ролик для TikTok и вместо виски был чай.