В Киеве тиктокер решил украсть колпачки из полицейского авто (видео)

В Киеве блогер из TikTok решил похитить колпачки из полицейской машины. Кражу сняли на видео очевидцы.
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел возле центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
Вероятно, кражу увидели очевидцы и выложили в сеть.
На видео видно, что молодой человек даже не скрывал своего лица.
В комментариях пользователи отреагировали на инцидент.
Ранее мы сообщали, что украинская песня запустила новый тренд в Тикток и возглавила чарты в нескольких странах. В частности, песня "Библиотека" лидера популярной группы Фиолет и писателя Сергея Мартынюка набрала более 250 тысяч прослушиваний на стриминговых сервисах и более 150 тысяч просмотров на YouTube.
Также мы писали, что в Киеве блогер ради хайпа разбил бутылку элитного виски, который стоит бешеных денег. Отмечается, что алкоголь стоит 7500 долларов.
Однако, впоследствии администратор магазина рассказала, как подростки снимали ролик для TikTok и вместо виски был чай.