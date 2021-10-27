RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві тіктокер вирішив вкрасти ковпачки з поліцейського авто (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві блогер із TikTok вирішив викрасти ковпачки з поліцейської автівки. Крадіжку зняли на відео очевидці.

Про це повідомив "Київ Оперативний".

Так, інцидент стався біля центрального залізничного вокзалу у Києві.

Ймовірно, крадіжку побачили очевидці й виклали в мережу.

На відео видно, що молодик навіть не приховував свого обличчя.

У коментарях користувачі відреагували на інцидент.

  • А поліцейські сидять і навіть не бачать, що у них ковпачки знімають;
  • Можливо, його змусили накачати колеса;
  • Жах! І не боїться, що спіймають;
  • Невже ті ковпачки того коштують;
  • Йому знайдуть, бо обличчя видно на відео;
  • Ну геть вже здуріли зі своїми відео, а що далі будуть красти.

Раніше ми повідомляли, що українська пісня запустила новий тренд у ТікТок та очолила чарти у кількох країнах. Зокрема, пісня "Бібліотека" лідера популярного гурту Фіолет і письменника Сергія Мартинюка набрала понад 250 тисяч прослуховувань на стрімінгових сервісах та більш як 150 тисяч переглядів на YouTube.

Також ми писали, що у Києві блогер заради хайпа розбив пляшку елітного віскі, який коштує шалених грошей. Зазначається, що алкоголь коштує 7500 доларів.

Однак, згодом адміністратор магазину розповіла, як підлітки знімали ролик для TikTok і замість віскі був чай.

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTok