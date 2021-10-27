У Києві тіктокер вирішив вкрасти ковпачки з поліцейського авто (відео)

У Києві блогер із TikTok вирішив викрасти ковпачки з поліцейської автівки. Крадіжку зняли на відео очевидці.

На відео видно, що молодик навіть не приховував свого обличчя.

Раніше ми повідомляли, що українська пісня запустила новий тренд у ТікТок та очолила чарти у кількох країнах. Зокрема, пісня "Бібліотека" лідера популярного гурту Фіолет і письменника Сергія Мартинюка набрала понад 250 тисяч прослуховувань на стрімінгових сервісах та більш як 150 тисяч переглядів на YouTube.

Також ми писали, що у Києві блогер заради хайпа розбив пляшку елітного віскі, який коштує шалених грошей. Зазначається, що алкоголь коштує 7500 доларів.

Однак, згодом адміністратор магазину розповіла, як підлітки знімали ролик для TikTok і замість віскі був чай.